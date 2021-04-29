Минобороны РФ проведет модернизацию самого восточного аэродрома

Минобороны России приняло решение провести модернизацию восточного аэродрома страны Елизово под Петропавловском-Камчатским. Об этом сообщил эксперт Дмитрий Болтенков.

Минобороны России приняло решение провести модернизацию восточного аэродрома страны Елизово под Петропавловском-Камчатским. Об этом сообщил эксперт Дмитрий Болтенков.

На самом востоке страны Елизово стал одним постоянно работающим военным аэродромом России. Как рассказал военный, там базируется 317-й смешанный авиаполк. В его задачи входит регулировка работы беспилотников и вертолетов разных типов, самолетов, противолодочных и транспортных самолетов.

"Елизово считается аэропортом совместного базирования, куда летают также гражданские самолеты и авиация Федеральной службы безопасности, обеспечивая сообщение с Камчаткой. Это один из самых важных объектов в регионе", — подчеркнул Болтенков в разговоре с "Известиями".

Он также отметил, что проект по возведению специального бетонного укрытия для техники, посадки и навигации запустили этой весной. Точные сроки завершения модернизации не называются.