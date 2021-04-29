Байден допустил сотрудничество с РФ, но предупредил о "последствиях из-за действий" Москвы

Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой.

Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой.

США не хотят наращивания конфликта с Россией, но любые действия Москвы будут иметь последствия. Вашингтон готов сотрудничать с Россией, так как это отвечает интересам обоих государств. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе обращения к Конгрессу.

"Что касается России, я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия", — сказал американский лидер.

В частности Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству с Рф в борьбе с изменением климата. Примером служит продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3.