"Нормандский формат" является наиболее подходящей площадкой для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил официальный представитель МИД Франции.

"Нормандский формат" является наиболее подходящей площадкой для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил официальный представитель МИД Франции.

Правительство Парижа считает, что группа руководителей четырех стран лучше всего справляется с происходящим в Донбассе. В ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского по расширению "нормандской четверки" и привлечению мощным игроков, дипломатическое ведомство опубликовало утвердительное заявление, что нынешний формат остается наилучшим для достижения прогресса на Украине.

Кроме того, МИД ФРГ поддержало решение вопроса исключительно в рамках "нормандского" с целью полной реализации минских договоренностей, являющихся общеодобренной и долговременной основной урегулирования конфликта в Донбассе.