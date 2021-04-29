Украинский эксперт Дробович осудил шествие киевских националистов

Европейской столице недопустимо восхваление войск СС. Об этом заявил руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Европейской столице недопустимо восхваление войск СС. Об этом заявил руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

В Киеве 28 апреля прошел марш националистов по случаю годовщины создания на Украине в 1943 году дивизии СС "Галичина", которая во время ВОВ входила в структуру нацистов. Она признана по всему миру преступной, а на Украине считается запрещенной. Участниками шествия стали 70 человек.

"Глорификация войск СС недопустима для европейской страны. Шла бы эта группа в галифе, или в чем там ходили любители фюреров", — написал эксперт на своей странице в Facebook, комментируя прошедший в Киеве марш националистов.

Он отметил, что взгляды участников марша не поддерживает большинство украинцев.