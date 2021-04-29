Аналитики зафиксировали резкий рост продаж купальников и палаток в России

Россияне стали намного активнее покупать палатки и купальники в апреле 2021 года.

Россияне стали намного активнее покупать палатки и купальники в апреле 2021 года.

Согласно информации аналитиков "Чек Индекс", совокупный объем продаж таких товаров увеличился в 11 раз по сравнению с 2020 годом. Повышенный интерес у россиян также вызвали спальные мешки и чемоданы. Вторые показали рост на 311%, а первые стали популярнее на 250%, передает издание "Известия".

Аналитики, указывая на минимальные продажи товаров для путешествий и походов в апреле прошлого года, обращаюдт внимание на возврат россиян к уровням "обычного" потребления. Повышенный интерес покупателей в некоторых категориях товаров, связанных с поездками на море, по мнению аналитиков, связан с отложенным спросом на этот вид отдыха.