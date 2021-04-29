Первый самолет МЧС РФ с медпомощью для борьбы с коронавирусом приземлился в Индии

Первый из двух самолетов МЧС РФ с экстренной медицинской помощью приземлился в столице Индии.

Первый из двух самолетов МЧС РФ с экстренной медицинской помощью приземлился в столице Индии.

Накануне российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора сообщил премьер-министру Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную гумпомощь в связи с распространением коронавируса. МЧС России ранее сообщало, что всего в Индию будет доставлено более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19.

Индия находится на втором месте по числу выявленных случаев коронавируса в мире. Согласно последним официальным данным министерства здравоохранения, всего в стране зафиксировано более 17,9 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14,8 миллиона человек.