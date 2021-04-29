Евросоюз не может повлиять на отключение России от SWIFT

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что институты Евросоюза ограничены в рычагах давления на Россию.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что институты Евросоюза ограничены в рычагах давления на Россию.

Жозеп Боррель во время выступления перед депутатами на пленарном заседании Европарламента сказал, что внешняя политика остается прерогативой государств-членов ЕС.

Он призывает государства Евросоюза сохранять единство. Боррель утверждает, что именно столицы ЕС определяют политику в сторону России. Верховный представитель подчеркнул, что в ЕС пытаются построить единую внешнеполитическую линию, которая остается прерогативой государств-членов.

"Если не будет единства, то и не будет общеевропейской политики… Лидеры стран ЕС не должны говорить одно в Брюсселе, а потом, вернувшись в свои столицы, действовать по-другому", — сказал глава европейской дипломатии.

Он также ответил на требования депутатов Европарламента об отсоединении России от системы международных платежей SWIFT и прекращении работы над "Северным потоком — 2".

"SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции… "Северный поток" - это противоречивая тема. Еврокомиссия уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта", — сказал Боррель.

Он отметил, что Евросоюз сможет требовать от "Северного потока — 2" прозрачной работы без дискриминации, с адекватным уровнем контроля, когда газопровод начнет действовать.