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1:19   29 Апреля 2021
Общество

Русский бизнесмен Малофеев предложил Трампу вместе бороться с Google

Русский бизнесмен Малофеев предложил Трампу вместе бороться с Google

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев написал письмо экс-президенту США Дональду Трампу с предложением вместе наказать корпорацию Google.

Для того, чтобы справиться с диктатурой компании, необходимо создать свои собственные площадки мирового уровня, уверен бизнесмен.

"Первое, что я хочу предложить Вам, — это свою помощь в успешном создании Вашей платформы на территории России и других стран", - цитирует предпринимателя "Царьград".

"Царьград" подвергся цензуре из-за отстаивания традиционных ценностей, в то время как Google подверг цензуре Трампа во время его последней предвыборной кампании. В письме Малофеев также напомнил, что издание одержало победу в суде по иску в отношении корпорации Google, и предложил "объединить силы единомышленников".

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#дональд трамп #google #царьград

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