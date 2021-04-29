Русский бизнесмен Малофеев предложил Трампу вместе бороться с Google

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев написал письмо экс-президенту США Дональду Трампу с предложением вместе наказать корпорацию Google.

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев написал письмо экс-президенту США Дональду Трампу с предложением вместе наказать корпорацию Google.

Для того, чтобы справиться с диктатурой компании, необходимо создать свои собственные площадки мирового уровня, уверен бизнесмен.

"Первое, что я хочу предложить Вам, — это свою помощь в успешном создании Вашей платформы на территории России и других стран", - цитирует предпринимателя "Царьград".

"Царьград" подвергся цензуре из-за отстаивания традиционных ценностей, в то время как Google подверг цензуре Трампа во время его последней предвыборной кампании. В письме Малофеев также напомнил, что издание одержало победу в суде по иску в отношении корпорации Google, и предложил "объединить силы единомышленников".