Брянская прокуратура поймала сестру замгубернатора Оборотова на нарушении при госзакупках

Родственницу экс-замгубернатора Владимира Оборотова поймали во время нарушения при госзакупках на 16 миллионов рублей. Однако она не была уволена. Решение по делу пока отложили.

Родственницу экс-замгубернатора Владимира Оборотова поймали во время нарушения при госзакупках на 16 миллионов рублей. Однако она не была уволена. Решение по делу пока отложили.

Сестру бывшего заместителя губернатора Брянской области ранее заподозрили в нарушении законодательства о госзакупках и конкуренции. К делу также был причастен директор местного техникума. Она решила освободить рабочее место с пятницы, 30 апреля.

Согласно информации "Брянского ворчуна", Оборотов спас родную сестру Татьяну Коротких — замдиректора БТПИТ по административно-хозяйственной части. И через две недели, 26 апреля, сам ушел в отставку "по состоянию здоровья".

Ранее сообщалось, что главе брянского Роспотребнадзора посоветовали прокатиться в маршрутке. Пользователи соцсетей выразили недовольство загруженностью общественного транспорта.