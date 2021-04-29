Байден выразил соболезнования семье скончавшегося астронавта Коллинза

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семье умершего от рака астронавта NASA Майкла Коллинза.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семье умершего от рака астронавта NASA Майкла Коллинза.

По словам Байдена, Коллинз, не спустившийся на Луну, возможно, не получил такую же славу, как его коллеги Нил Армстронг и Базз Олдрин, но он был их "равноправным партнером".

Майкл Коллинз скончался на 91 году жизни после борьбы с раком. Он стал участником первого в истории полета на Луну. Коллинз был пилотом космического корабля "Аполлон-11". Астронавт ждал Армстронга и Олдрина на окололунной орбите.