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0:23   29 Апреля 2021
Общество

Байден выразил соболезнования семье скончавшегося астронавта Коллинза

Байден выразил соболезнования семье скончавшегося астронавта Коллинза

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семье умершего от рака астронавта NASA Майкла Коллинза.

По словам Байдена, Коллинз, не спустившийся на Луну, возможно, не получил такую же славу, как его коллеги Нил Армстронг и Базз Олдрин, но он был их "равноправным партнером".

Майкл Коллинз скончался на 91 году жизни после борьбы с раком. Он стал участником первого в истории полета на Луну. Коллинз был пилотом космического корабля "Аполлон-11". Астронавт ждал Армстронга и Олдрина на окололунной орбите.

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#байден #наса #космонавт

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