Экс-юрист ФБК Серуканов раскрыл реальный смысл "расследования" команды Навального про RT

Команда Алексея Навального мстит экс-юристу ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Виталию Серуканову с помощью фейков.

Команда Алексея Навального мстит экс-юристу ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Виталию Серуканову с помощью фейков.

Соратники блогера Мария Певчих и Георгий Албуров опубликовали "расследование" про сотрудников телеканала RT и ведущих стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу" в среду, 28 апреля. В ролике шла речь и про Серуканова. Но видео тяжело назвать расследованием, заявил Серуканов в интервью ФАН.

"Бред сумасшедших, которые в агонии находятся. Я не увидел там никакой фактуры", — заключил он.

По его словам, команде Навального не нравится стрим "Прекрасная Россия бу-бу-бу", в котором им уделяется много внимания. Певчих и Албуров решили попробовать отомстить Серуканову, но, не имея возможностей, взялись за распространение фейков. Экс-юрист ФБК также обратил внимание, что в "расследовании" распространяются персональные данные россиян, что является уголовным преступлением.