Экономист объяснил глобальные перемены в «Нафтогазе Украины»

Борьба за смещение Андрея Коболева с поста главы украинской Национальной акционерной компании «Нафтогаз» шла уже давно и наконец завершилась тем, что решение о его увольнении принял Кабинет министров.

Борьба за смещение Андрея Коболева с поста главы украинской Национальной акционерной компании «Нафтогаз» шла уже давно и наконец завершилась тем, что решение о его увольнении принял Кабинет министров.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач, комментируя смену руководства в компании «Нафтогаз Украина».

Ранее на сайте украинского правительство было опубликовано сообщение о том, что новым главой правления «Нафтогаза» назначен исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко.

«Перед новым руководителем компании поставлена задача системного увеличения добычи украинского газа, а также содействия в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине», — говорится в сообщении Кабмина.

При этом экс-глава компании Андрей Коболев заявил, что не писал заявления об освобождении от должности, и о своем увольнении узнал из новостей.

По словам Алексея Гривача, на Украине борьба за «кормушку», которой является компания «Нафтогаз», шла уже давно, но Коболева поддерживали американцы.

«Но у его оппонентов появились серьезные аргументы, в частности, «Нафтогаз» закончил прошлый год со значительными убытками. И у правительства, как представителя основного акционера (украинского государства, ‒ ред.) появился повод, чтобы сделать оргвыводы, поскольку реальных оснований для таких убытков у «Нафтогаза», в общем-то, не было», — объяснил эксперт.

Возможно, появились подозрения, что команда Коболева на совсем добросовестно занималась управлением компанией. А может быть люди из США, которые поддерживали Коболева на посту главы «Нафтогаза», уже не так уверенно это делали, и в результате произошла смена руководства компании, добавил Гривач.

Но Андрей Коболев еще мож5т побороться ха возвращение себе потерянной должности, считает эксперт.

«Поскольку это Украина, сюжет может развиваться по любым направлениям: могут отыграть обратно, уволить Витренко… Такие «прыжки на подкидных досках» могут продолжаться довольно долго», — заключил Гривач.

Напомним, накануне из отчета «Нафтогаза» об итогах 2020 года стало известно, что компания понесла рекордные убытки.

В то время, как утвержденный правительством Украины финансовый план компании предполагал, что она завершит год с прибылью в размере 11,5 миллиардов гривен (примерно 410 миллионов долларов), консолидированный убыток «Нафтогаза» по итогам 2020 года составил 19 миллиардов гривен, то есть примерно 678,6 миллиона долларов.