Сатановский: болгарские братушки повеселили от души

Судя по тому валу обвинений, который обрушился на Россию в последнее время, становится окончательно ясно, что русские виноваты абсолютно во всем, что где-то когда-то в мире пошло наперекосяк.

Судя по тому валу обвинений, который обрушился на Россию в последнее время, становится окончательно ясно, что русские виноваты абсолютно во всем, что где-то когда-то в мире пошло наперекосяк.

Об этом в личном Telegram-канале с юмором рассуждает известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя неожиданное заявление Болгарии, что к произошедшим в 2011 году взрывам на ее военных складах якобы причастны шестеро граждан РФ.

«Спасибо, братушки болгары! Вот уж повеселили, так повеселили. От души», -пишет президент Института Ближнего Востока.

По словам Сатановского, разговоры на счет деэскалации российско-американских отношений – это все хорошие и добрые сказки для воспитанных детей, которые можно было бы назвать «Сказками дядюшки Джозефа».

Но помимо сказок о хороших вещах, существует реальность, в которой за все происходящее в мире кто-то должен нести ответственность.

Кто-то должен быть виновен за Катынь, и за ввод в 1968 году советских войск и войск стран Варшавского договора в Чехословакию, за авиакатастрофу под Смоленском, в которой погиб президент Качиньский и все польское руководство, за Крым и Донбасс, за крушение малайзийского «Боинга» и за действия хакеров, не важно, вмешивались они в какие-то американские процессы или нет. И виновной за все это назначили Россию.

Также Россию назначили ответственной и за пятидневную войну с Грузией, за Сирию и Карабах, за историю со Скрипалями в Солсбери, и за Навального, и за ее военные маневры. Теперь еще Россия должна отвечать за то, что ее дипломаты якобы оказались разведчиками, и за взрывы оружейных складов в Чехии в 2014 году.

«А теперь оказывается, что и в Болгарии, в лохматом 2011 году, тоже мы их склады взорвали. И там уже не только Петров и Боширов поработали, там наших целых шесть человек было. Наверное, вдвоем было никак не справиться, — изумляется Сатановский. — И это могло бы быть грустно, если бы не было так гомерически смешно».

По словам политолога, теперь окончательно стало ясно, что Россия виновата вообще во всем, что в этом мире когда-то пошло не так. Видимо это Россия потопила Великую Армаду, устроила заговор Гая Фокса, спровоцировала процесс Салемских ведьм и организовала Великую Французскую революцию, попутно изобретя и гильотину.