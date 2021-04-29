Юсин: никто не хочет вести переговоры с Украиной, не выполняющей своих обещаний

Украинский президент, если ему что-то очень нужно, может быть назойливым и навязчивым. Раньше с этим сталкивались западные партнеры Киева, которым Владимир Зеленский досаждал разными просьбами, а теперь настала очередь Москвы.

Украинский президент, если ему что-то очень нужно, может быть назойливым и навязчивым. Раньше с этим сталкивались западные партнеры Киева, которым Владимир Зеленский досаждал разными просьбами, а теперь настала очередь Москвы.

Об этом в материале для RT пишет обозреватель «Коммерсанта», политолог Максим Юсин, комментируя все новые предложения Владимира Зеленского о возможном месте с российским президентом Владимиром Путиным.

«Зеленскому очень хочется провести российско-украинский саммит, и он по всем правилам военного искусства приступил к осаде Кремля, формулируя свое предложение всеми доступными способами. Проблема только в том, что Кремлю этот саммит не слишком нужен», — пишет Максим Юсин.

После того наглядного урока, который лидеры «нормандской четверки» получили, проведя с Зеленским встречу в Париже в декабре 2019 года, когда украинский лидер взял на себя обязательства и даже не попытался их выполнить, все поняли, что договариваться с ним не о чем.

При этом Макси Юсин напоминает, что Зеленскому хватило всего несколько сотен возмущенных «патриотов», устроивших акции протеста, чтобы отказаться от обещаний, данных лидерам Германии, Франции и России на саммите в Париже. Зеленский моментально встал на другой курс и начал критиковать Минские соглашения, после чего он подписал скандальный закон «О языке» и закрыл три несогласных с официальной политикой телеканала.

«Что произошло дальше, все прекрасно помнят. Срыв перемирия, обстрелы в Донбассе, угроза большого конфликта с возможным вовлечением в него России. Только в последние дни напряженность стала спадать, но вовсе не благодаря Зеленскому, который, оставшись верен своему новому воинственному образу, отправился инспектировать украинские войска на границе с Крымом», — перечисляет Юсин.

Из всего этого можно сделать простой вывод – с Зеленским бессмысленно о чем-либо договариваться, так как он слишком боится буйных «патриотов» и слишком слаб, чтобы выполнять заключенные договоренности.

Если двусторонний российско-украинский саммит и состоится, это будет пустая трата сил и времени. К тому де Москва считает неприемлемой идею Зеленского обсудить на встрече принадлежность Крыма. А вопрос Донбасса Зеленскому нужно решать напрямую с лидерами Донецкой и Луганской республик, что неприемлемо для Киева.

«Так о чем тогда вообще говорить? О правах русскоязычных, о судьбе православной церкви на Украине? Так Зеленский повторит то, что регулярно говорит на брифингах: никто в его стране дискриминации якобы не подвергается, -0 уверен политолог. — Чтобы услышать это в очередной раз, нет смысла созывать саммит».

В заключение Максим Юсин отмечает, что украинские проблемы гораздо логичнее обсуждать с теми, кто при желании мог бы их решить – с американцами, например, на предстоящем саммите Владимира Путина и Джо Байдена. И уже по итогам встречи лидеров двух сверхдержав, если она будет результативной, американское посольство в Киеве само донесет до украинского руководство указания, как вести себя дальше.

И скорее всего, против указаний посольства США в Киеве не взбунтуется ни один националист, уверен политолог. Это, по его словам, станет простым и эффективным решением проблемы, и без всяких встреч с Зеленским.