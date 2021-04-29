Марков объяснил, какие тайные знаки пытается подавать украинский лидер

Последние заявления украинского президента Владимира Зеленского, и в частности, его идея о встрече в Ватикане, могут быть попыткой дать знать при помощи тайных знаков, что он действует не по своей воле.

Последние заявления украинского президента Владимира Зеленского, и в частности, его предложение провести встречу с российским лидером Владимиром Путным в Ватикане, могут быть попыткой дать знать при помощи тайных знаков, что он действует не по своей воле.

Такое предположение в социальных сетях высказал известный российский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

«У меня стойкое ощущение, что Зеленский не троллит Путина своими предложениями типа собраться в Ватикане. А тайные знаки посылает, что он взят в заложники и вынужден действовать по чужой воле», — пишет Марков.

При этом Зеленский, по его словам, косвенно указывает на тех, кто держит его в заложниках, лишает свободы действий и заставляет делать то, что он не хочет.

Например, ранее украинский лидер предложил расширить Нормандский переговорный формат, включив в него Соединенные Штаты Америки, Великобританию и Канаду, и таким образом он намекнул на тех, кому вынужден подчиняться, без чьего одобрения он не может предпринимать никаких действий. Теперь же, своим очередным выступлением Зеленский добавил в число своих тайных начальников и Ватикан, считает Марков.

«То есть Зеленский взывает о помощи. Активно подмигивает. Но никто почти не понимает его сложных намеков», — заключил политолог.

Напомним, на минувшей неделе Владимир Зеленский записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, предложив ему провести переговоры по Донбассу в любой точке воюющего региона.

В ответ российский лидер напомнил Зеленскому, что переговоры по Донбассу тому следует вести напрямую с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. Но между Россией и Украиной также есть вопросы, требующие обсуждения, добавил Владимир Путин, и предложил украинскому коллеге провести двусторонние переговоры в Москве.

После паузы, продолжавшейся несколько дней, президент Украины заявил, что отличным местом для проведения переговоров с Москвой мог бы стать Ватикан.