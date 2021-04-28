Информация об отмене соглашения по базе России в Судане не подтвердилась

Информация, которую публиковали СМИ, что Судан якобы заморозил действия по созданию российской военной базы на Красном море, оказалась недостоверной. Об этом заявил источник.

Информация, которую публиковали СМИ, что Судан якобы заморозил действия по созданию российской военной базы на Красном море, оказалась недостоверной. Об этом заявил источник.

Речи об отмене договоренностей по опорному пункту в Судане не идет. Телеканал "Аль-Арабия" ранее со ссылкой на источник публиковал, что соглашение якобы приостановлено. МИД Судана во время разговора с РИА Новости не подтвердил данную информацию.

Российский президент Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал указ о начале строительства в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Согласно документу, на пункте базирования будут находиться 300 российских военнослужащих. За внешнюю охрану ответственность будут нести суданские военные.