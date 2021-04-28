Смерть президента Чада Идриса Деби, сопровождавшаяся множеством странностей, выгодна США, Франции и Великобритании.

Смерть президента Чада Идриса Деби, сопровождавшаяся множеством странностей, выгодна США, Франции и Великобритании.

Для Чада последствиями смерти президента может стать наращивание военного присутствия стран Запада в северной части Африки под предлогом стабилизации обстановки от возникшей угрозы со стороны боевиков. Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей в интервью для суданского телеканала SudanTV.

Лидер Чада Идрис Деби погиб после ранения, которое получил во время поездки на передовую. Его смерть была подтверждена генералом армии Аземом Бермандоа Агуна.

Нестабильная ситуация в Чаде и увеличение активности боевиков может принести негативные последствия для других африканских стран. Боевики из Чада могут угрожать Ливии, так как их может заинтересовать местная нефть. Складывающаяся обстановка выгодна странам Запада, так как под предлогом "защиты" они смогут расширить зону военного присутствия в регионе, а именно в Судане.

Гибель президента Чада позволит увеличить численность миротворческой миссии в ЦАР. Дестабилизация страны неизбежно станет поводом для наращивания контингентов США, Франции и Великобритании в Африке, считает Шугалей.