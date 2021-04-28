Эксперт предрек Европе глубокий кризис после отказа от российских нефти и газа

Резолюция Европарламента об отказе российских нефти и газа является популистским документом, которая будет игнорироваться европейскими странами при вступлении в силу.

Резолюция Европарламента об отказе российских нефти и газа является популистским документом, которая будет игнорироваться европейскими странами при вступлении в силу.

В четверг, 29 апреля, ожидается принятие проекта резолюции об отказе от газа и нефти из России для "наказания" за "агрессивные действия" против Украины. Подобная резолюция является ни к чему не обязывающим документом, который, как правило, продвигается европейскими депутатами ради очков перед избирателями. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Европа столкнется с глубоким энергетическим кризисом в случае резкого отключения от российского газа и нефти, так как даже в трудный прошлый год Россия поставила в ЕС около 180 миллиардов кубометров газа. Россия занимает 34 процента от всего объема потребления газа в Европе, объем нефти является еще большим. Отключение от российского топлива понесет вред только самим европейцам, отметил эксперт. Об этом информирует "ПолитРоссия".