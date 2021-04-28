21:16 28 Апреля 2021Спорт
Нигерийский нападающий "Челси" Угбо может стать игроком ЦСКА
Московский ЦСКА может приобрести 22-летнего нападающего "Серкль Брюгге" Ике Угбо, права на которого принадлежат английскому "Челси".
Московский ЦСКА может приобрести 22-летнего нападающего "Серкль Брюгге" Ике Угбо, права на которого принадлежат английскому "Челси".
Представители ЦСКА сделали предложение о покупке форварда Ике Угбо, сообщает Аllnigeriasoccer. В настоящее время нападающий на правах аренды выступает за бельгийский клуб "Серкль Брюгге", которому принадлежит первоочередное право выкупа футболиста.
Интерес со стороны ЦСКА к нападающему уже подтвердил агент Оливер Уорд. При этом Угбо имеет предложения от других клубов. В этом сезоне 22-летний провел 32 матча, в которых забил 16 голов. В ЦСКА информацию об интересе к нигерийскому игроку пока не комментировали.