Пушков сравнил обвинения в адрес Земана с попытками объявить импичмент Трампу

Планы чешского сената обвинить президента страны Милоша Земана в государственной измене за то, что он не согласился с версией «русского следа» в истории со взрывами военных складов семилетней давности, отражают настрой евроатлантической партии.

Планы чешского сената обвинить президента страны Милоша Земана в государственной измене за то, что он не согласился с версией «русского следа» в истории со взрывами военных складов семилетней давности, отражают настрой евроатлантической партии.

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя рассуждения бывшего главы чешской полиции о том, насколько серьезны угрозы сенаторов обвинить президента Земана в госизмене.

В частности, юрист Новотный считает, что у этой затеи нет перспектив. Хотя условие, что инициативу должны одобрить 3/5 членов сената, возможно, будет выполнено, так как там большинство принадлежит как раз критикам президента Земана. Но после сената, инициативу должны одобрить 120 из 200 депутатов нижней палаты парламента, а там большинство поддерживает президента. В 2019 году нижняя палата парламента уже не пропустила жалобу на Земана в Конституционный суд, напоминает юрист. Если инициатива все же преодолеет этот этап, она может быть направлена в Конституционный суд, но для отстранения действующего президента нужны очень серьезные основания, которых пока в обвинениях сенаторов не просматривается, заключил Новотный.

«Замысел чешского сената отражает настроения евроатлантической партии в Чехии, готовой на любые, самые одиозные шаги ради того, чтобы выслужиться перед своими кураторами и показать свое русофобское рвение, — пишет по этому поводу Алексей Пушков. — Это также новый прием либеральных сил на Западе, направленный против политических противников либералов».

По мнению сенатора, чехи скопировали этот прием с американских коллег, пытавшихся объявить импичмент экс-президенту США Дональду Трампу на протяжении всего срока его пребывания в Белом доме.

«Шансов мало, но цель — не импичмент или вердикт о предательстве, а нанесение максимального политического и пропагандистского ущерба противнику — в случае с Чехией президенту Земану», — уверен Пушков.

Напомним, в начале текущей недели чешский президент Милош Земан выступил с заявлением, поставив под сомнение озвученную ранее официальной Прагой версию «русского следа» в инциденте со взрывами на оружейном складе в деревне Врбетице в 2014 году. Ранее Прага под этим предлогом выслала из страны 18 российских дипломатов, а после зеркального ответа Москвы, заявила, что в мае Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства.

Однако президент Земан в своем обращении к нации заявил, что все происходящее вокруг взрывов во Врбетице может быть результатом действий спецслужб, а сами взрывы в 2014 году могли произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасами. На протяжении всех прошедших с момента взрывов лет в докладах контрразведки ни разу не упоминалось о возможном присутствии на складе «русских агентов», подчеркнул Земан.

После этого выступления в сенате Чехии заявили, что президент раскрыл государственную тайну и может быть обвинен в госизмене.