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20:27   28 Апреля 2021
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Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате зарплат на новосибирском заводе

Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате зарплат на новосибирском заводе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с невыплатой зарплаты сотрудникам предприятия "Тяжстанкогидропресс".

Бастрыкин поручил следователям разобраться с банкротством на заводе, а также задолженностью по заработной плате перед работниками после обращения депутата Государственной думы РФ Веры Ганзя. Председатель Следственного комитета потребовал с руководства СУ СК России оперативно возбудить уголовное дело и добиться реальной помощи людям.

Также местные СМИ сообщили, что после заявления главы СК в организации провели обыски. Специалисты изымали необходимые бухгалтерские документы и собирали доказательственную базу.

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#завод #зарплаты #бастрыкин

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