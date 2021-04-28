20:27 28 Апреля 2021Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате зарплат на новосибирском заводе
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с невыплатой зарплаты сотрудникам предприятия "Тяжстанкогидропресс".
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с невыплатой зарплаты сотрудникам предприятия "Тяжстанкогидропресс".
Бастрыкин поручил следователям разобраться с банкротством на заводе, а также задолженностью по заработной плате перед работниками после обращения депутата Государственной думы РФ Веры Ганзя. Председатель Следственного комитета потребовал с руководства СУ СК России оперативно возбудить уголовное дело и добиться реальной помощи людям.
Также местные СМИ сообщили, что после заявления главы СК в организации провели обыски. Специалисты изымали необходимые бухгалтерские документы и собирали доказательственную базу.