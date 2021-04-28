Ученые выясняли, как SARS-CoV-2 может попасть в мозг человека

Американские специалисты нашли способ проникновения вида коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в человеческий мозг.

Американские специалисты нашли способ проникновения вида коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в человеческий мозг.

Ученые луизианского университета выяснили, что вирус попадает в клетки головного мозга через астроциты. Ранее стало известно, что новая инфекция коронавируса проникает в органы дыхательной системы посредством рецепторов ACE2. Исходя из этого факта, исследователи предположили, что аналогичные рецепторы есть и у клеток мозга. Также специалисты заразили безопасной версией вируса нейроны.

Выяснилось, что и те, и другие способны вырабатывать ACE2. Астроциты оказались чуть устойчивее к заражению, но если вирус поразит лишь небольшое количество клеток, то сможет добраться до нейронов и очень быстро размножиться. После активизируются такие неврологические симптомы, как потеря обоняния и вкуса, дезориентация в пространстве, психозы и депрессия.