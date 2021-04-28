Полиция раскрыла группу производителей поддельных КамАЗов

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств на сумму более 1 млрд рублей.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств на сумму более 1 млрд рублей.

По предварительной информации, с января 2014 года злоумышленники действовали от имени дилеров ПАО "КАМАЗ". Они продавали автомобили, которые изготавливали из ремонтных комплектов, и в которые монтировали старые двигатели.

Правоохранительные органы провели более 50 обысков в жилых и офисных помещениях в пяти регионах России. Были изъяты компьютеры и документы, которые помогут доказать мошеннические действия.

Сотрудники полиции задержали троих фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к реализации криминальной схемы. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").