Порт Клайпеды готовится к падению из-за нескольких причин сразу

Дирекция Клайпедского порта пытается смотреть в будущее с оптимизмом, но потеря транзитного грузопотока из Белоруссии уже оказывает на гавань свое негативное влияние.

Дирекция Клайпедского порта пытается смотреть в будущее с оптимизмом, но потеря транзитного грузопотока из Белоруссии уже оказывает на гавань свое негативное влияние.

Об этом рассказывает информационный портал Baltnews, ссылаясь на информацию литовского издания Klaipeda. Сначала, как отмечается, грузооборот Клайпедского порта вырос на 10,6%, но затем сократился на 0,2%.

«Отставание от первого квартала прошлого (2020) года по доходам уже составляет 3,6%. Всего было получено 15 миллионов евро. В этом году в порт прибыло меньшее количество крупных судов и танкеров, поэтому пошлины стали выше, — пишет местная газета. — Потеря белорусского груза начала тащить Клайпедский порт».

Однако руководство Клайпедского порта не хочет обсуждать сокращение объемов грузооборота, включая и потерю белорусского транзита. По словам директора гавани Альгиса Латакаса, объем белорусских грузов, обработанных в порту Клайпеды, составляет 32-35% от объема всего грузопотока, идущего через порт.

При этом Соединенные Штаты Америки расширяют экономические санкции против Белоруссии, и собираются заморозить счета ряда белорусских компаний.

И несмотря на то, что счета главного белорусского партнера Клайпедского порта – «Беларуськалия» - американцы замораживать не собираются, Минск уже договорился с Москвой о том, что порядка 10 миллионов тонн продукции этого предприятия будут доставлены в Российские порты по железной дороге, а значит Клайпеда лишилась этого объема грузов.

«Пандемия, санкции, белорусские грузы, влияние России – это новые факторы, которые раньше не касались Клайпедского порта, а в этом году уже сказываются. Пока никто не знает, как каждый из них будет работать», — пишет газета.

Также издание отмечает, что экономический рост Литвы в целом оптимизма не внушает. И поэтому, хотя в последние год Клайпедский порт наращивал объемы грузооборота за счет развития отечественной химической, нефтяной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в будущем успех гавани будет зависеть от других факторов. Например, от того, смогут ли «Литовские железные дороги» предложить иностранным партнерам, например, Украине, более дешевые тарифы на доставку грузов к портам.

И в заключение автор напоминает, что на работу всех портов Западной Европы, в том числе и Клайпеды, оказал влияние недавний инцидент с недельной блокировкой Суэцкого канала. В итоге все они оказались в сложной ситуации переполненности и замедленной работы.