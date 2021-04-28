Боррель допустил оговорку на выступлении в Европарламенте

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перепутал Россию с Турцией, выступая перед членами Европарламента.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перепутал Россию с Турцией, выступая перед членами Европарламента.

Заседание европолитиков было посвящено развивающемуся кризису между странами союза и Россией.

"(Развитие. — Прим. ред.) наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться", — оговорился дипломат.

Стоит отметить, что речь в послании Борреля шла о ситуациях вокруг Украины, блогера Алексея Навального и Чехии. Дипломат предпочел продолжить свое выступление, не исправляясь.