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19:59   28 Апреля 2021
Политика

Боррель допустил оговорку на выступлении в Европарламенте

Боррель допустил оговорку на выступлении в Европарламенте

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перепутал Россию с Турцией, выступая перед членами Европарламента.

Заседание европолитиков было посвящено развивающемуся кризису между странами союза и Россией.

"(Развитие. — Прим. ред.) наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться", — оговорился дипломат.

Стоит отметить, что речь в послании Борреля шла о ситуациях вокруг Украины, блогера Алексея Навального и Чехии. Дипломат предпочел продолжить свое выступление, не исправляясь.

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#европарламент #оговорка #боррель

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