Онищенко призвал вводить рекомендации на майские праздники отдельно для каждого региона РФ

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко внес дополнения в предложения Роспотребнадзора, которые касаются правил поведения во время майских праздников.

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко внес дополнения в предложения Роспотребнадзора, которые касаются правил поведения во время майских праздников.

Ведомство посоветовало россиянам по возможности провести их за городом, в кругу семьи, избегая мест скопления людей. Также гражданам посоветовали носить маски при походе в гости.

По мнению Онищенко, такие меры для профилактики COVID-19 разумны и правильны. При этом их можно дополнить, обратив внимание на региональную специфику.

"Где количество выявленных случаев коронавирусной инфекции идет в рост, возможно, следует давать гражданам более жесткие "антиковидные" рекомендации", — объяснил депутат в комментарии ФАН.

Так, в более крупных городах есть уязвимые места, к которым можно отнести метро и торговые центры. Во время майских праздников этих мест лучше избегать.