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19:55   28 Апреля 2021
Общество

Онищенко призвал вводить рекомендации на майские праздники отдельно для каждого региона РФ

Онищенко призвал вводить рекомендации на майские праздники отдельно для каждого региона РФ

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко внес дополнения в предложения Роспотребнадзора, которые касаются правил поведения во время майских праздников.

Ведомство посоветовало россиянам по возможности провести их за городом, в кругу семьи, избегая мест скопления людей. Также гражданам посоветовали носить маски при походе в гости.

По мнению Онищенко, такие меры для профилактики COVID-19 разумны и правильны. При этом их можно дополнить, обратив внимание на региональную специфику.

"Где количество выявленных случаев коронавирусной инфекции идет в рост, возможно, следует давать гражданам более жесткие "антиковидные" рекомендации", — объяснил депутат в комментарии ФАН.

Так, в более крупных городах есть уязвимые места, к которым можно отнести метро и торговые центры. Во время майских праздников этих мест лучше избегать.

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#роспотребнадзор #онищенко #майские праздники #коронавирус

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