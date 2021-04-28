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19:42   28 Апреля 2021
Происшествия

Пьяный украинец убил жену за отказ готовить еду

Пьяный украинец убил жену за отказ готовить еду

Мужчина убил супругу за отказ приготовить ему ужин. Инцидент произошел в украинском селе Михайловка.

По информации следствия, 42-летний мужчина пришел домой сильно пьяным и потребовал от супруги приготовить ему еду. Женщина отказалась и заявила, что не будет ничего делать, пока муж не протрезвеет.

Мужчина в ярости схватил нож и ударил им супругу в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Мужчину задержали, он сознался в содеянном.

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#украина #убийство #еда

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