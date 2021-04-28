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19:35   28 Апреля 2021
Политика

Посол РФ в Софии может посетить МИД Болгарии 29 апреля

Посол РФ в Софии может посетить МИД Болгарии 29 апреля

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова приглашена в МИД страны на беседу.

Как указывается в сообщении внешнеполитического ведомства, встреча должна состояться 29 апреля.

"После встречи проинформируем вас о проведенном разговоре", — говорится в заявлении МИД Болгарии.

Причину приглашения Митрофановой в МИД власти Болгарии не уточнили. В российском министерстве иностранных дел факт вызова посла РФ подтвердили, но подробностей также не разгласили.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что ведомство подозревает шесть граждан РФ в "причастности к организации четырех взрывов на оружейных заводах" Болгарии. Взрывы произошли с 2011 по 2020 год. О доказательствах в заявлении прокуратуры не упоминалось.

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#россия #посол #болгария

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