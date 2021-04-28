Вострецов и Борисенко встретились с руководством Общества глухих в Петербурге

Летчик-космонавт Андрей Борисенко и депутат ГД РФ Сергей Вострецов начали решать социальные вопросы, возникшие среди жителей Северной столицы.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко и депутат ГД РФ Сергей Вострецов начали решать социальные вопросы, возникшие среди жителей Северной столицы.

Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Андрей Борисенко решил заняться политической деятельностью. Он подал документы в Госдуму России после того, как врачи попросили его воздержаться от третьего полета в космос после перенесенной коронавирусной инфекции. По сей день Борисенко занимает должность зампреда Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

"Мы с Борисенко вместе работаем над реализацией того, что было отражено в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию", — рассказал Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

Сейчас Борисенко и Вострецов ведут работу над тем, чтобы в системе начисления зарплат оклад сотрудников составлял не менее 75%. По словам депутата, если это решение одобрят в Госдуме, это позволит пресечь возможность махинации с помощью премиальной части зарплаты со стороны работодателей. Вдобавок к этому, парламентарий и космонавт встретились с руководством Общества глухих в Санкт-Петербурге. По словам депутата, важно своевременно реагировать на общественные проблемы и добиваться их эффективного решения.