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18:47   28 Апреля 2021
Политика

Санду назначила дату выборов нового парламента Молдавии

Санду назначила дату выборов нового парламента Молдавии

Новые парламентские выборы в Молдавии состоятся 11 июля. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

Глава Молдавии распустила парламент и назначила дату выборов нового состава. Конституционный суд республики ранее признал незаконным введение чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции. Сложившаяся ситуация открыла путь к досрочным парламентским выборам, которых добивается Майя Санду.

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