18:47 28 Апреля 2021Политика
Санду назначила дату выборов нового парламента Молдавии
Новые парламентские выборы в Молдавии состоятся 11 июля. Об этом заявила президент республики Майя Санду.
Новые парламентские выборы в Молдавии состоятся 11 июля. Об этом заявила президент республики Майя Санду.
Глава Молдавии распустила парламент и назначила дату выборов нового состава. Конституционный суд республики ранее признал незаконным введение чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции. Сложившаяся ситуация открыла путь к досрочным парламентским выборам, которых добивается Майя Санду.