Санду назначила дату выборов нового парламента Молдавии

Новые парламентские выборы в Молдавии состоятся 11 июля. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

Новые парламентские выборы в Молдавии состоятся 11 июля. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

Глава Молдавии распустила парламент и назначила дату выборов нового состава. Конституционный суд республики ранее признал незаконным введение чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции. Сложившаяся ситуация открыла путь к досрочным парламентским выборам, которых добивается Майя Санду.