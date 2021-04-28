Юрий Кот: Зеленский в шоке – он не ожидал, что Путин ему ответит 

Идея украинского президента о том, что встречу с российским лидером Владимиром Путиным можно было бы провести в Ватикане, объясняется только тем, что Владимир Зеленский стремится запутать ситуацию и отложить эту встречу.

Идея украинского президента о том, что встречу с российским лидером Владимиром Путиным можно было бы провести в Ватикане, объясняется только тем, что Владимир Зеленский стремится запутать ситуацию и отложить эту встречу.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал Юрий Кот – лидер движения русских украинцев «Парус», комментируя заявление президента Украины о том, что «оптимальным местом» для переговоров с Владимиром Путиным по Донбассу мог бы стать Ватикан.

«Святой престол – это мировой моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, будучи беспристрастным и вызывающим доверие у всех участников конфликта. Именно поэтому Ватикан часто в истории призывался для разрешения конфликтов между государствами ради мирного будущего», — заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

А перед этим – на минувшей неделе – Зеленский записал видеообращение президенту России Владимиру Путину, предложив ему провести переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, встретившись в «любой точке» воюющего региона.

В ответ российский лидер напомнил Зеленскому, что переговоры о прекращении войны в Донбассе ему следует вести с лидерами Луганской и Донецкой народных республик. При этом Владимир Путин добавил, что между Россией и Украиной есть требующие обсуждения двусторонние вопросы, переговоры по которым можно было бы провести в Москве.

Однако, как считают многие эксперты и политологи, Владимир Зеленский не воспользуется этим приглашением, потому ему не нужны переговоры о российско-украинских отношениях, ему необходим пиар на теме Донбасса.

«С самого начала было понятно, что парень находится в состоянии шока – он не ожидал, что Путин ему ответит, — заявил по этому поводу Юрий Кот. — Радикалы объяснили Зеленскому, что в Москву ему ехать ну никак нельзя. Поэтому Зеленский решил петлять. Он сейчас будет пытаться запутать, перенести, оттянуть. А там, как известно, «либо падишах помрет, либо ишак сдохнет» – известная техника не решать задачу».

В итоге Зеленский не согласится ни на какую встречу с президентом РФ – ни в Москве, ни в Донбассе, ни в Ватикане – потому что ему просто не с чем идти на переговоры. Ему просто-напросто нечего сказать Владимиру Путину, уверен лидер русских украинцев.