Юрий Кот: Зеленский в шоке – он не ожидал, что Путин ему ответит
Идея украинского президента о том, что встречу с российским лидером Владимиром Путиным можно было бы провести в Ватикане, объясняется только тем, что Владимир Зеленский стремится запутать ситуацию и отложить эту встречу.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал Юрий Кот – лидер движения русских украинцев «Парус», комментируя заявление президента Украины о том, что «оптимальным местом» для переговоров с Владимиром Путиным по Донбассу мог бы стать Ватикан.
«Святой престол – это мировой моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, будучи беспристрастным и вызывающим доверие у всех участников конфликта. Именно поэтому Ватикан часто в истории призывался для разрешения конфликтов между государствами ради мирного будущего», — заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
А перед этим – на минувшей неделе – Зеленский записал видеообращение президенту России Владимиру Путину, предложив ему провести переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, встретившись в «любой точке» воюющего региона.
В ответ российский лидер напомнил Зеленскому, что переговоры о прекращении войны в Донбассе ему следует вести с лидерами Луганской и Донецкой народных республик. При этом Владимир Путин добавил, что между Россией и Украиной есть требующие обсуждения двусторонние вопросы, переговоры по которым можно было бы провести в Москве.
Однако, как считают многие эксперты и политологи, Владимир Зеленский не воспользуется этим приглашением, потому ему не нужны переговоры о российско-украинских отношениях, ему необходим пиар на теме Донбасса.
«С самого начала было понятно, что парень находится в состоянии шока – он не ожидал, что Путин ему ответит, — заявил по этому поводу Юрий Кот. — Радикалы объяснили Зеленскому, что в Москву ему ехать ну никак нельзя. Поэтому Зеленский решил петлять. Он сейчас будет пытаться запутать, перенести, оттянуть. А там, как известно, «либо падишах помрет, либо ишак сдохнет» – известная техника не решать задачу».
В итоге Зеленский не согласится ни на какую встречу с президентом РФ – ни в Москве, ни в Донбассе, ни в Ватикане – потому что ему просто не с чем идти на переговоры. Ему просто-напросто нечего сказать Владимиру Путину, уверен лидер русских украинцев.
«Он может только мычать, хлопать глазами или врать. Поэтому сейчас, думаю, от него поступит предложение встретиться либо на Луне, либо на Марсе», — с юмором заключил Юрий Кот.