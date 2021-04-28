Венедиктов поделился предположениями о причинах исключения Рашкина из президиума ЦК

Журналист Алексей Венедиктов назвал свою версию того, почему Депутата КПРФ Валерия Рашкина могли исключить из президиума партии.

Журналист Алексей Венедиктов назвал свою версию того, почему Депутата КПРФ Валерия Рашкина могли исключить из президиума партии.

Отмечается, что Рашкин не вошел в обновленный президиум ЦК КПРФ. Все это произошло на фоне появившегося в Сети видео, где похожий на депутата человек строит план, как внести разлад в партию и избавиться от соперника Юрия Афонина.

В ролике собеседники говорят, что можно обратиться к ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Навального, чтобы заполучить обличающие Афонина данные. Глава КПРФ Геннадий Зюганов усомнился в подлинности видео, но обещал устроить проверку, передают Nation News.

"Я не исключаю, что он фальсифицирован. Сам факт, что сюжет появился накануне съезда, наталкивает меня на такие мысли. С этим сюжетом мы разберемся", — сказал Зюганов.

При этом в пользу версии о назревших в партии разногласиях говорят и политические эксперты. Так, журналист Алексей Венедиктов представил свое видение причин раскола в КПРФ.

"Я знаю, что есть разные взгляды, скажем, на коалицию с Алексеем Навальным. И с одной стороны, есть Зюганов и Афонин, которые считают, что это неправильно", — пояснил Венедиктов.

Стоит отметить, что сам Рашкин отрицает связь с блогером Навальным, однако это не мешает ему поддерживать тезисы структур оппозиционера.