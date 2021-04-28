Венедиктов поделился предположениями о причинах исключения Рашкина из президиума ЦК
Журналист Алексей Венедиктов назвал свою версию того, почему Депутата КПРФ Валерия Рашкина могли исключить из президиума партии.
Отмечается, что Рашкин не вошел в обновленный президиум ЦК КПРФ. Все это произошло на фоне появившегося в Сети видео, где похожий на депутата человек строит план, как внести разлад в партию и избавиться от соперника Юрия Афонина.
В ролике собеседники говорят, что можно обратиться к ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Навального, чтобы заполучить обличающие Афонина данные. Глава КПРФ Геннадий Зюганов усомнился в подлинности видео, но обещал устроить проверку, передают Nation News.
"Я не исключаю, что он фальсифицирован. Сам факт, что сюжет появился накануне съезда, наталкивает меня на такие мысли. С этим сюжетом мы разберемся", — сказал Зюганов.
При этом в пользу версии о назревших в партии разногласиях говорят и политические эксперты. Так, журналист Алексей Венедиктов представил свое видение причин раскола в КПРФ.
"Я знаю, что есть разные взгляды, скажем, на коалицию с Алексеем Навальным. И с одной стороны, есть Зюганов и Афонин, которые считают, что это неправильно", — пояснил Венедиктов.
Стоит отметить, что сам Рашкин отрицает связь с блогером Навальным, однако это не мешает ему поддерживать тезисы структур оппозиционера.