Учредитель "Царьграда" предложил Трампу помощь в борьбе с цензурой

Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев отправил письмо экс-президенту США Дональду Трампу, в котором предложил ему помощь в противодействии цензуре IT-гигантов.

Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев отправил письмо экс-президенту США Дональду Трампу, в котором предложил ему помощь в противодействии цензуре IT-гигантов.

В обращении к бывшему американскому лидеру Малофеев отметил, что создание собственных платформ является единственным способом борьбы с цензурой. Он подчеркнул, что лучшим вариантом станет объединение сил единомышленников.

"Первое, что я хочу предложить Вам, — это свою помощь в успешном создании Вашей платформы на территории России и других стран", — написал учредитель "Царьграда".

Также он рассказал, как российский суд наложил штрафы на YouTube за цензуру телеканала. Руководство видеохостинга оказалось в затруднительном положении: YouTube должен будет подчиниться судебному решению, в противном случае сервис рискует быть вытесненным с рынка РФ.