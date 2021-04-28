"ГенЭкспо" организует спецпроект "Без вести" об основах военного поиска

Особое онлайн-реалити "Без вести" организует международный образовательный проект "ГенЭкспо". Мероприятие намечено на 8 мая.

Особое онлайн-реалити "Без вести" организует международный образовательный проект "ГенЭкспо". Мероприятие намечено на 8 мая.

Главной темой проекта является помощь людям, которые хотят узнать больше подробностей о военном поиске, передают "Ветеранские вести". Они смогут получить все необходимые знания совершенно бесплатно.

Генеалоги испытали сильное удивление, когда узнали, что в стране, одержавшей победу над фашизмом, нет хорошего "Учебника военного поиска". В мануале высокого полиграфического качества необходимо раскрыть алгоритм самостоятельного установления обстоятельств военной судьбы предков.

Сейчас в «ГенЭкспо» рассказали о создании учебника, фундаментом которого станут записанные лекции трехдневного онлайн-фестиваля «ГенЭкспо — Все грани памяти». Он проходил на протяжении трех дней — 8–10 мая 2020 года.

В преддверии 9 Мая жителям Чехова предлагают помощь в печати портретов фронтовиков для участия в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает 360tv.ru.