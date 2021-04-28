Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:20   28 Апреля 2021
Происшествия

Руководство Невской мануфактуры приговорили к штрафу за нарушения пожарной безопасности

Руководство Невской мануфактуры приговорили к штрафу за нарушения пожарной безопасности

Мировой судья приговорил к штрафу руководство предприятия "Невская мануфактура" за нарушение правил пожарной безопасности, передает объединенная пресс-служба судов. 

Юридическая инстанция назначила руководству фабрики штраф в размере 80 тыс. рублей. Санкции последовали за невыполнение в срок предписаний пожарной инспекции.

Пожар вспыхнул в здании Невской мануфактуры 12 апреля. Огонь охватил несколько этажей здания. Возгорание не могли ликвидировать на протяжении нескольких дней. Теперь комитет по охране памятников культуры (КГИОП) требует отреставрировать фабрику.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #пожарная безопасность #Невская мануфактура

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров