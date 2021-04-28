Руководство Невской мануфактуры приговорили к штрафу за нарушения пожарной безопасности

Мировой судья приговорил к штрафу руководство предприятия "Невская мануфактура" за нарушение правил пожарной безопасности, передает объединенная пресс-служба судов.

Мировой судья приговорил к штрафу руководство предприятия "Невская мануфактура" за нарушение правил пожарной безопасности, передает объединенная пресс-служба судов.

Юридическая инстанция назначила руководству фабрики штраф в размере 80 тыс. рублей. Санкции последовали за невыполнение в срок предписаний пожарной инспекции.

Пожар вспыхнул в здании Невской мануфактуры 12 апреля. Огонь охватил несколько этажей здания. Возгорание не могли ликвидировать на протяжении нескольких дней. Теперь комитет по охране памятников культуры (КГИОП) требует отреставрировать фабрику.