18:05 28 Апреля 2021Политика
Европарламент призвал Евросоюз остановить строительство "Северного потока — 2"
Евросоюзу необходимо остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в новом проекте резолюции Европарламента (ЕП).
Евросоюзу необходимо остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в новом проекте резолюции Европарламента (ЕП).
Помимо этого, члены Европарламента также внесли в проект резолюции требование запустить режим ограничительных мер за коррупционные преступления и включить в них "российских олигархов". Кроме того, ЕП предложил отключить Российскую Федерацию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от нефти и газа в случае "продолжения агрессии" на Украине.
Ранее политолог Владимир Брутер заявил, что Соединенные Штаты могут лишиться рычага давления на российскую сторону в случае отключения страны от международной системы.