Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:05   28 Апреля 2021
Политика

Европарламент призвал Евросоюз остановить строительство "Северного потока — 2"

Европарламент призвал Евросоюз остановить строительство "Северного потока — 2"

Евросоюзу необходимо остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в новом проекте резолюции Европарламента (ЕП).

Помимо этого, члены Европарламента также внесли в проект резолюции требование запустить режим ограничительных мер за коррупционные преступления и включить в них "российских олигархов". Кроме того, ЕП предложил отключить Российскую Федерацию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от нефти и газа в случае "продолжения агрессии" на Украине.

Ранее политолог Владимир Брутер заявил, что Соединенные Штаты могут лишиться рычага давления на российскую сторону в случае отключения страны от международной системы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евросоюз #европарламент #резолюция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров