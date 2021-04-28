Европарламент призвал Евросоюз остановить строительство "Северного потока — 2"

Евросоюзу необходимо остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в новом проекте резолюции Европарламента (ЕП).

Евросоюзу необходимо остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в новом проекте резолюции Европарламента (ЕП).

Помимо этого, члены Европарламента также внесли в проект резолюции требование запустить режим ограничительных мер за коррупционные преступления и включить в них "российских олигархов". Кроме того, ЕП предложил отключить Российскую Федерацию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от нефти и газа в случае "продолжения агрессии" на Украине.

Ранее политолог Владимир Брутер заявил, что Соединенные Штаты могут лишиться рычага давления на российскую сторону в случае отключения страны от международной системы.