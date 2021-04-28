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18:01   28 Апреля 2021
Общество

Пандемия COVID-19 повысила сопротивляемость инфекций к антибиотикам

Пандемия COVID-19 повысила сопротивляемость инфекций к антибиотикам

Пандемия коронавирусной инфекции привела к увеличению резистентности к антибактериальным препаратам. Это связано с их применением в лечении COVID-19.

Сопротивляемость инфекций к антибиотическим препаратам повысилась. Об этом в рамках IV Международного симпозиума "Единое здоровье" заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По словам специалиста, рост резистентности связан с пандемией коронавирусной инфекции. Антибиотики используются в лечении пациентов с диагностированным COVID-19. Вуйнович отметила, что данное явление угрожает современному миру, так как неэффективность подобных препаратов способна ослабить борьбу с инфекционными заболеваниями. Она призвала скоординировать усилия и выработать гибкий подход к проблеме резистентности.

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#воз #антибиотики #пандемия #коронавирус

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