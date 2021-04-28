Курганского депутата лишат мандата за жестокое убийство волка

Депутат "Единой России" из Курганской области Денис Хахалов с особой жестокостью расправился с диким зверем. На него написали заявление в прокуратуру.

Депутат "Единой России" из Курганской области Денис Хахалов с особой жестокостью расправился с диким зверем. На него написали заявление в прокуратуру.

Накануне в социальных сетях появилось видео, где депутат с друзьями охотился на волков в Свердловской области. Охотники сбили волка и несколько раз проехались по нему. Однопартийцы осудили жестокость политика, сообщает сайт 360tv.ru.

Представитель "Единой России" Владимир Бурматов заявил, что готовит депутатский запрос в МВД и прокуратуру. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сказал, что Хахалова в ближайшее время исключат из партии за дискредитацию.

Заявление на Хахалова и его друзей также написали сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. По данным департамента, у них не было разрешения на отстрел хищника и имелось незарегистрированное гладкоствольное ружье.