Петушинский суд рассмотрит жалобы Навального на колонию 26 мая

Петушинский районный суд Владимирской области назначил дату рассмотрения жалоб осужденного Алексея Навального на покровскую колонию.

Петушинский районный суд Владимирской области назначил дату рассмотрения жалоб осужденного Алексея Навального на покровскую колонию.

Процесс начнется 26 мая, сообщил адвокат основателя ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Защита Навального подала три административных иска в адрес администрации ИК-2 в Покрове, куда он был помещен для отбывания наказания по делу "Ив Роше". Блогер хочет оспорить решение комиссии о постановке его на профилактический учет, как склонного к побегу, и признать незаконным отказ администрации передать ему книги, среди которых Коран. Кроме того, он заявляет, что получаемые им газеты подвергаются цензуре путем механической вырезки страниц.