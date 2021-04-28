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17:41   28 Апреля 2021
Россия

Первый самолет со спасительным грузом для Индии вылетел из подмосковного Жуковского

Первый самолет со спасительным грузом для Индии вылетел из подмосковного Жуковского

МЧС РФ отправило в Индию первый самолет с медоборудованием для лечения COVID-19 в среду, 28 апреля, из международного аэропорта Жуковского, сообщило издание «Интерфакс».

«В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметил ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, первая партия вакцины от коронавируса будет отправлена в Индию 1 мая.

Ранее, 26 апреля, стало известно о том, что Индия пятый день подряд ставит антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки.

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#россия #индия #гуманитарная помощь #коронавирус

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