Первый самолет со спасительным грузом для Индии вылетел из подмосковного Жуковского

Первую партию вакцины от COVID-19 отправят в Индию уже 1 мая. Об этом сообщило Правительство РФ.

МЧС РФ отправило в Индию первый самолет с медоборудованием для лечения COVID-19 в среду, 28 апреля, из международного аэропорта Жуковского, сообщило издание «Интерфакс».

«В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметил ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, первая партия вакцины от коронавируса будет отправлена в Индию 1 мая.

«Бесконечные кремации идут нон-стоп в Индии, для траурных костров едва успевают подвозить дрова. Более 330 тысяч заболевших в сутки спустя неделю после омовений тысяч верующих в Ганге»: Индийский менталитет и причинно-следственная связь pic.twitter.com/gSuxXLjafz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 25, 2021

Ранее, 26 апреля, стало известно о том, что Индия пятый день подряд ставит антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки.