Байден снова вводит войска в Афганистан

Как заявили в Пентагоне, это «необходимо» для защиты выводимых войск. Информацию подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

Пентагон отправит в Афганистан в ближайшие дни около 650 специальных военнослужащих для «защиты» выводимых из страны войск США, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на нескольких официальных представителей министерства обороны.

«Развертывание было одобрено министром обороны США Ллойдом Остином в конце прошлой недели для облегчения вывода войск США, который должен быть завершен к 11 сентября», — передает CNN.

Также ранее министр обороны США одобрил продление расположения в регионе авианосца USS Dwight D. Eisenhower, а также бомбардировщиков B-52. В Пентагоне свое решение обосновали наличием сохраняющейся угрозы со стороны террористов.

За две недели до этих событий госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Кабул и встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, где заявил, что тесное сотрудничество стран продолжится и в будущем.

«Причина, по которой я здесь заключается в том, чтобы буквально продемонстрировать своим присутствием нашу неизменную приверженность Афганистану. <...> Даже когда наши войска вернутся домой, наше партнерство с Афганистаном будет продолжаться», — заявил Блинкен.

Также политик объявил в Twitter, что президент США Джо Байден в ближайшем будущем инвестирует в Афганистан «почти 300 миллионов долларов» на «борьбу с коррупцией и наркотиками, содействие экономическому росту, улучшение здравоохранения и образования, расширение прав и возможностей женщин, содействию правам человека, укрепление гражданского общества и независимых СМИ». Стоит отметить, что оплачивать «помощь» Афганистану будут американские налогоплательщики.

«В рамках нашего обязательства по инвестированию и поддержке афганского народа мы работаем с конгрессом, чтобы предоставить Афганистану в 2021 году дополнительную помощь на сумму около 300 миллионов долларов от Государственного департамента и Агентства США по международному развитию», — сообщил Блинкен.

Ранее 14 американских сенаторов провели встречу, чтобы изучить возможность предоставления легального статуса 3,5 миллиона мигрантов, которые на данный момент незаконно находятся на территории США.