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17:25   28 Апреля 2021
Политика

Замешанный в коррупционном скандале экс-депутат из Омска намерен баллотироваться в Госдуму

Замешанный в коррупционном скандале экс-депутат из Омска намерен баллотироваться в Госдуму

Бывший депутат омского городского совета Юрий Федотов подает документы для участия в праймериз "Единой России".

Экс-депутат планирует баллотироваться на выборы в Государственную думу РФ от 141-го округа, по которому намерена выдвигать свою кандидатуру мэр Омска Оксана Фадина. Также Федотов собирается побороться за место в региональном законодательном собрании. Выборы пройдут осенью этого года.

Ранее Федотов оказался в центре скандала. Депутата "Единой России" лишили места в городском совете из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

С таким решением бизнесмен не согласен и собирается его обжаловать.

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