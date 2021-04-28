Готовность России защищать Крым вызвала недовольство украинского полковника

Россия готовит свои войска для обороны Крымского полуострова, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Россия готовит свои войска для обороны Крымского полуострова, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Как сообщает РИА Новости, Жданов недоволен тем, что Россия наложила запрет на судоходство в трех районах Черного моря. По его словам, это создает существенные трудности для Киева в деле "возврата" Крыма.

Эксперт считает, что на территории полуострова Москва ощущает наибольшую угрозу высадки десанта со стороны Украины. Из-за этого в Крыму ведутся интенсивные оборонительные мероприятия, с целью максимально его обезопасить.

"Беспрецедентность сроков может говорить о том, что они рассчитывают за это время подготовить береговую оборону для того, чтобы чувствовать себя более уверенно", — добавил полковник.

Министерство обороны России сообщило, что Россия закрыла для военных кораблей других государств доступ в три района Черного моря с 24 апреля по 31 октября. По уверению ведомства, их закрытие не повлияет на судоходство через Керченский пролив. Особенно отмечается, что запрет был наложен в полном соответствии с международными договоренностями.