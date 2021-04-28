Переболевшие коронавирусом в легкой форме могут столкнуться с осложнениями

Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала, что если коронавирус протекал в легкой форме, все равно возможны осложнения.

Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала, что если коронавирус протекал в легкой форме, все равно возможны осложнения.

Проблемы могут начаться там, где до коронавируса все было в порядке, сообщает в разговоре с ТАСС Марьяна Лысенко. Она отметила, что чем дольше вирус находится в теле человека, тем легче он передается при контакте, а это и есть одна из причин мутаций. Также появление новых штаммов приводит к увеличению осложнений. Лысенко привела в пример вирус гриппа, который постоянно мутировал, и теперь есть возможность переболеть им не один раз.

Врач посоветовала тем, кто не хочет проходить вакцинирование, посетить красную зону в качестве экскурсии. Там они могут лично увидеть, как коронавирус влияет на организм и какие осложнения могут быть из-за заболевания.