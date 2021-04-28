Археологи раскопали около 110 древних могил на севере Египта

Снимки находок египетских археологов недавно опубликовали в местном министерстве туризма и древностей. Крупное открытие в сфере археологии удалось сделать накануне.

Снимки находок египетских археологов недавно опубликовали в местном министерстве туризма и древностей. Крупное открытие в сфере археологии удалось сделать накануне.

Исследователи отыскали примерно 1010 могил во время раскопок в северной части Египта, в Кум-эль-Хулгане, рассказали в ведомстве. Как поделились специалисты, на месте гробниц удалось найти посуду из глины, которую, вероятно, производили почти 4500 тыс. лет назад.

Выяснилось, что 68 из 110 гробниц овальной формы строились в додинастическом периоде с 6000 по 315 год до нашей эры. 37 из находок относятся к временам господства гиксосов.