Депутат Госдумы объяснила, как России без потерь пережить отключение от SWIFT

Елена Панина рассказала о российском аналоге американской международной банковской системы.

Россия может пережить отключение от американской межбанковской системы SWIFT с минимальными потерями, если начнет действовать сейчас, не дожидаясь этой «жесткой санкции» от США. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По словам парламентария, в РФ уже существует альтернатива SWIFT от Центробанка — «Система передачи финансовых сообщений» (СПФС). К февралю этого года к ней подключились около 400 отечественных и 23 зарубежных банка из Армении, Белоруссии, ФРГ, Казахстана, Киргизии и Швейцарии. СПФС уже принадлежит пятая часть внутрироссийского трафика SWIFT.

«В настоящее время уже идет проработка и тестирование СПФС с банками стран СНГ. Со странами Запада это будет несколько сложнее, т.к. они просто широко используют SWIFT. Однако России в данном случае достаточно иметь, например, в Швейцарии банк-партнер или лучше несколько банков-партнеров», – отметила депутат.

Помимо этого в Европе существует еще один аналог SWIFT — SEPA (Единая зона платежей). Она позволяет переводить деньги в пределах еврозоны в соответствующей валюте как компаниям, так и простым гражданам.

«Если говорить о больших объемах расчетов (за нефть и газ), то можно стимулировать крупных покупателей открывать счета в российских банках для проведения оплаты», – заключила Панина.

России, по мнению депутата, необходимо уже сейчас вплотную взяться за развитие платежной инфраструктуры. И тогда проблема отключения от SWIFT станет «вполне решаемой».

Ранее экономист рассказал, почему Западу невыгодно отключать Россию от международной межбанковской системы. По его словам, угрозы санкциями, а не реальный их ввод, дают США намного больше возможностей воздействовать на экономику РФ.

В среду, 28 апреля, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал отключить Россию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа.