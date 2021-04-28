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17:40   28 Апреля 2021
Россия

Депутат Госдумы объяснила, как России без потерь пережить отключение от SWIFT

Депутат Госдумы объяснила, как России без потерь пережить отключение от SWIFT

Россия может пережить отключение от американской межбанковской системы SWIFT с минимальными потерями, если начнет действовать сейчас, не дожидаясь этой «жесткой санкции» от США. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.  

По словам парламентария, в РФ уже существует альтернатива SWIFT от Центробанка — «Система передачи финансовых сообщений» (СПФС). К февралю этого года к ней подключились около 400 отечественных и 23 зарубежных банка из Армении, Белоруссии, ФРГ, Казахстана, Киргизии и Швейцарии. СПФС уже принадлежит пятая часть внутрироссийского трафика SWIFT.

«В настоящее время уже идет проработка и тестирование СПФС с банками стран СНГ. Со странами Запада это будет несколько сложнее, т.к. они просто широко используют SWIFT. Однако России в данном случае достаточно иметь, например, в Швейцарии банк-партнер или лучше несколько банков-партнеров», – отметила депутат.

Депутат Госдумы рассказала о перспективах России при отключении от SWIFT

Помимо этого в Европе существует еще один аналог SWIFT — SEPA (Единая зона платежей). Она позволяет переводить деньги в пределах еврозоны в соответствующей валюте как компаниям, так и простым гражданам.

«Если говорить о больших объемах расчетов (за нефть и газ), то можно стимулировать крупных покупателей открывать счета в российских банках для проведения оплаты», – заключила Панина.

 России, по мнению депутата, необходимо уже сейчас вплотную взяться за развитие платежной инфраструктуры. И тогда проблема отключения от SWIFT станет «вполне решаемой». 

Ранее экономист рассказал, почему Западу невыгодно отключать Россию от международной межбанковской системы. По его словам, угрозы санкциями, а не реальный их ввод, дают США намного больше возможностей воздействовать на экономику РФ.

В среду, 28 апреля, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал отключить Россию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа.

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