Россиянина Кабанова арестовали в Москве по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по фамилии Кабанов, подозреваемого в государственной измене.

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по фамилии Кабанов, подозреваемого в государственной измене.

Кабанову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе суда. Санкции ст. 275 УК РФ "Государственная измена" предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Слушание проходило в закрытом режиме. Подробности дела не раскрываются из-за секретности сведений.