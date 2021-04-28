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16:48   28 Апреля 2021
Происшествия

Россиянина Кабанова арестовали в Москве по подозрению в госизмене

Россиянина Кабанова арестовали в Москве по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по фамилии Кабанов, подозреваемого в государственной измене.

Кабанову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе суда. Санкции ст. 275 УК РФ "Государственная измена" предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Слушание проходило в закрытом режиме. Подробности дела не раскрываются из-за секретности сведений.

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#арест #лефортовский суд #госизмена

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