Семь белгородских чиновников попали в реестр уволенных по утрате доверия

Бывших белгородских госслужащих занесли в реестр уволенных из-за утраты доверия. Сегодня в этом списке около 2660 человек.

Бывших белгородских госслужащих занесли в реестр уволенных из-за утраты доверия. Сегодня в этом списке около 2660 человек.

В список уволенных по утрате доверия попадают чиновники, которых обвинили в коррупции. Накануне в реестре внесли еще семь госслужащих из Белгорода. Среди них: сотрудники миграционной службы, правоохранители, судебный пристав и таможенный инспектор.

Эксперта отдела по вопросам миграции в Белгородском районе Светлану Бессарабову в феврале 2019 обвинили в получении вознаграждения от физических и юридических лиц во время работы. В марте 2020 года из-за злоупотребления служебными полномочиями и за коррупцию отстранили от должности начальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних в Алексеевском городском округе Павла Мандрыкина.

Остальных чиновников также отстранили от работы за предоставление неверных сведений о доходах, взятки и за сокрытие коррупционного правонарушения.