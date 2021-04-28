Землю будут продавать заокеанским компаниям, что может спровоцировать новые вооруженные конфликты на Украине.

Украина готова раздать свои земли транснациональным корпорациям. Верховная рада одобрила законопроект №2194, который нужен для запуска «земельной реформы» — распродажи местного чернозема заграничным компаниям. Издание «ПолитНавигатор» сообщает, что некоторые украинские депутаты выступили с резкой критикой документа.

«Гражданам, которым принадлежит право постоянного пользования землей (а это огороды, это те несчастные гектары, которые выделялись фермерам), а также гражданам с правом наследования наделов – им всем сейчас говорят этим земельным кодексом, что эту землю у них заберут, если они не выкупят ее на аукционах, против иностранных банков. Фактически их лишают земли», — заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Несмотря на подобную критику, законопроект подержали 284 украинских депутата из 338. Это значит, что уже этим летом страна запустит земельный рынок, работа которого может угрожать отдельным регионам. Таким мнением поделился политолог Валентин Гладких. Эксперт сравнил современную Украину и африканскую Руанду образца 1990-х годов.

«Мы должны осознавать, что это может спровоцировать определенный шквал насилия. Является ли Украина на сегодня настолько сильной, чтобы этот шквал насилия сдержать под контролем? Не повторим ли мы судьбу Руанды? Рассказывают, что это межэтнический конфликт был, но более детальное изучение показало, что, на самом деле, там внутри этносов ничем не меньшим было насилие, потому что воевали за землю, по большому счету», — подчеркнул эксперт.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, как политолог Сергей Марков предложил жителям Харькова и Одессы проголосовать за присоединение к России.