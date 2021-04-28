Палеорусло реки Дон может стать полноценной заменой Северо-Крымского канала

Залежи пресной воды, которую можно использовать для обеспечения потребностей жителей Крыма, обнаружили под дном Азовского моря.

Залежи пресной воды, которую можно использовать для обеспечения потребностей жителей Крыма, обнаружили под дном Азовского моря.

Об этом сообщает издание «Московский комсомолец», отмечая, что проблемы с водоснабжением Крыма в условиях организованной Украиной водной блокады заставляет власти полуострова заниматься поиском все новых решений. И некоторые из предлагаемых решений оказываются достаточно амбициозными, например, предлагается протянуть трубопровод с материка через Керченский пролив.

«Также рассматриваются и очень дорогие проекты – строительство опреснительной станции. Оказалось же, что новый источник водоснабжения был буквально под носом. Это Азовское море, под которым нашли залежи пресной воды», — говорится в материале.

Геологоразведывательные работы под Азовским морем были начаты в марте, а на днях в палеорусле реки Дон было подтверждено наличие подземных пресных водохранилищ. Подробная информация о качестве обнаруженной воды, ее количестве и о возможности ее добычи появится к июню.

«Конечно, нужно подождать результатов всех исследований, но меня очень радует эта информация. Чем больше мы имеем потенциальных источников воды, тем выше вероятность, что мы найдем комбинацию из разных мер, которые помогут решить эту проблему», — приводит издание слова научного руководителя лаборатории глубокой очистки воды Александра Смирнова.

При этом эксперт напомнил, что подводное бурение – это уже давно известная в мире вещь, так на океанском дне добывают нефть. Тем более, что у России есть для этого собственная техника.

«Вопрос требует серьезного изучения и разведки, но сам факт появления этой возможности — это уже положительный фактор», — добавил Смирнов.

Также «Московский комсомолец» приводит мнение на этот счет заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаила Болгова, по словам которого, добыча подземных вод из-под Азовского моря может быть потенциально проблематична, хотя технически это все же возможно.

«Все зависит от того, каким образом питаются эти грунтовые воды и как образуются эти, так называемые линзы пресных вод. Вопрос в том, можно ли их добывать. Можно пробурить скважину прямо на дне Азовского моря и даже добывать оттуда подземные воды хорошего качества, но что с ними будет потом и не дорого ли нам обойдется добыча – это вопрос», – объяснил Болгов.

Напомним, полуостров Крым столкнулся с нехваткой пресной воды после того, как украинские власти в 2014 году перекрыли построенный еще при Советском Союзе Северо-Крымский канал, по которому регион получал днепровскую воду.

Киев, организовав Крыму водную, транспортную и энергетическую блокаду, попытался отомстить жителям региона за проведенный весной 2014 года референдум о воссоединении с РФ. Однако власти России успешно решили вопрос со снабжением полуострова электроэнергией и с транспортной доступность, а также плотно занимаются решением вопроса с обеспечением крымчан достаточными объемами пресной воды.